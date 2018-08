Taliban kidnappen tientallen busreizigers

De Afghaanse president Ashraf Ghani. Ⓒ AFP

KABUL - Taliban-militanten hebben vele tientallen mensen gekidnapt die in drie bussen onderweg waren in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Dat hebben de lokale autoriteiten maandag bekendgemaakt. De verantwoordelijkheid voor de ontvoering van de vermoedelijk meer dan honderd vakantiegangers is nog niet opgeëist.