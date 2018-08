Eigenaardige smoes treinsurfer

De Belgische puber werd op de foto gezet door een passagier die meereed tussen Halle en Edingen. Het is een mirakel dat hij de rit overleefd heeft, zo stelt de Belgische spoorwegen, de NMBS.

De knaap verklaarde na zijn aanhouding: “ik moest op tijd thuis zijn van mijn moeder en de treindeuren waren al dicht. Daarom ging ik maar aan de locomotief hangen.”

Vrijdagmiddag rond half vier had hij de trein naar Brussel gepakt. De deuren waren dicht. Hij vroeg de conducteur nog of hij er in mocht. Het leek alsof hij afdroop.

Maar in werkelijkheid sprong hij gewoon op het opstapje aan de achterkant van de locomotief en klampte zich vast aan een handvat. Dat hield hij 20 kilometer vol. De trein haalde daarbij snelheden tot 130 kilometer per uur.

„Er had maar één vliegje in zijn oog moeten komen en hij was er vanaf gevallen”, aldus een woordvoerder van NMBS in Het Nieuwsblad.

Een getuige in de trein belde de politie. Zo kon hij in Halle worden aangehouden.

De NMBS vindt de verklaring van het joch dat hij haast had, wel een beetje vreemd. Want tien minuten later ging nog een trein.

De 16-jarige wordt vervolgd en volgens de krant riskeert hij minstens drie maanden cel en een boete tussen de 1.200 en 8.400 euro.