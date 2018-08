Politie Barcelona schiet aanvaller dood

BARCELONA - De politie van Barcelona heeft maandagmorgen een man doodgeschoten die agenten wilde aanvallen met een mes. Dat gebeurde in de ontvangstruimte van het bureau van de Mossos d'Esquadra in de wijk Cornellà de Llobregat. Volgens de krant La Vanguardia schreeuwde de dader 'Allahu Akbar' (God is groot). Het zou om een 29-jarige Algerijn gaan die geen strafblad had.