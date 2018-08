Lancia Thema 8.32: de vierdeurs Ferrari

Alleen de Italianen kunnen zoiets verzinnen: een volbloed Ferrari V8 in de neus van een brave sedan. De Lancia Thema 8.32 heeft een 2,9-liter V8 van Ferrari onder de motorkap. Het was veruit de duurste Lancia, maar ook de goedkoopste auto met een Ferrari V8. De brullende Ferrari-motor drijft enkel de voorwielen aan en op de uitklapbare achterspoiler na is hij nauwelijks te onderscheiden van de gewone Thema’s. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit vertelt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst of dit een vierdeurs Ferrari is of een hopeloze hotrod.