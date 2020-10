Racende agent kon doorwerken

Youssef S. werkte bij de eenheid Rotterdam. Ondanks dat hij geen toestemming van zijn leiding had, beunde hij bij als een soort taxichauffeur. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam - Politieman in opleiding Youssef S. reed 131 kilometer per uur waar hij 80 mocht, werkte zonder toestemming voor een taxibedrijf, bestuurde een auto waarvan de apk verlopen was en droeg politiekleding in zijn privétijd. Ruim anderhalf jaar lang kraaide er geen haan naar.