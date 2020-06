Partijraad kiest Marijnissen als lijsttrekker van SP

Marijnissen is sinds eind 2017 politiek leider van de SP. Ze volgde toen Emile Roemer op, die de partij bijna acht jaar had geleid. Sinds haar aantreden heeft de partij bij verkiezingen klap op klap gekregen.

Drie maanden na haar aantreden ging de partij onderuit bij de gemeenteraadsverkiezingen. De socialisten gingen van 440 gemeenteraadsleden terug naar 285. „Werk aan de winkel”, concludeerde Marijnissen toen.

Maar in maart een jaar later verloor de partij opnieuw stevig bij verkiezingen, dit maal voor de provinciale staten. Daarna halveerde de partij in de senaat. In mei volgde een nieuwe klap. Toen verdween de SP uit het Europees Parlement.

De dochter van partij-oprichter Jan Marijnissen zit met dertien partijgenoten in de Tweede Kamer, maar staat in de peilingen al lange tijd op verlies. De partijraad zal vanwege de coronamaatregelen digitaal plaatsvinden vanuit een studio in Amersfoort.