Al meer dan een miljoen euro ingezameld door Van der Weijden

Donaties komen binnen via de site 11stedenzwemtocht.nl, daar is eveneens een live overzicht van de tussenstand te zien.

Niet voor middernacht in Leeuwarden

Maarten van der Weijden wordt niet voor middernacht verwacht in Leeuwarden, de finishplaats van de zwemtocht van 200 kilometer langs elf Friese steden. Voor het begin van de tocht was rekening gehouden met de aankomst in Leeuwarden aan het begin van de avond.

Een woordvoerder van de zwemmer zei dat dit later wordt, doordat Van der Weijden in de eerste zwemnacht vertraging heeft opgelopen en er in het resterende deel vermoedelijk nog rustpauzes worden ingelast.

De olympisch zwemkampioen is de nacht van zondag op maandag goed doorgekomen met veel steun van publiek. Duizenden mensen stonden op bruggen, langs de kant of fietsten mee. Ook zijn Claudia de Breij, Erben Wennemars, Ellen van Langen en Freek de Jonge zondagavond en in de nacht van zondag op maandag aan boord van de coachboot gekomen om Van der Weijden aan te moedigen.

Onze verslaggever Martijn Schoolenberg loopt met Maarten van der Weijden mee en brengt daar via Twitter live verslag van uit. Zijn berichten vindt u hieronder:

