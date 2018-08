Van der Weijden bij Bartlehiem

„We zouden net op vakantie, maar we wilden dit nog even meemaken”, aldus Anne en Sietske de Vries uit Dokkum. „Om hem aan te moedigen. Dit is een bovenmenselijke prestatie. Ik snap niet dat iemands hart dit zo lang volhoudt.”

Van der Weijden begon zaterdagochtend aan non-stop Elfstedenzwemtocht die in totaal bijna tweehonderd kilometer lang is. De zwemmer wil met de tocht geld ophalen voor onderzoek naar kanker.

De bedoeling was dat de zwemmer vandaag om een uur of zeven zou aankomen in Leeuwarden. Dat lijkt onhaalbaar, aangezien hij eerder een aantal uren vertraging opliep omdat hij er doorheen zat. Of hij vanuit Dokkum nog helemaal naar de Friese hoofdstad zwemt, is de vraag. „In Leeuwarden is een mooie afsluiting om zeven uur en daar wil ik ook graag bij zijn”, zei de zwemmer in Bartlehiem. „In eerste instantie gaan we ons stinkende best doen in Dokkum. Dan hebben we in ieder geval alle elf steden gehad.”

Onze verslaggever Martijn Schoolenberg loopt met Maarten van der Weijden mee en brengt daar via Twitter live verslag van uit. Zijn berichten vindt u hieronder:

Bekijk ook: Al meer dan een miljoen euro ingezameld door Van der Weijden