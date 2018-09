’Opleiding en ervaring zijn ook van waarde’

Het viel mij op dat er overal uitsluitend werd geschreven over het probleem van 60-plussers om aan de bak te komen. Mijn ervaring, om mij heen kijkend en luisterend, is dat het probleem voor mensen boven de 45 jaar minstens even groot is.

Er wordt te weinig waarde gehecht aan opleiding en ervaring. In plaats dat werkgevers daarvoor kiezen, wordt gekozen voor jonge mensen, zonder ervaring. Alleen omdat die goedkoper zijn, niet omdat ze beter zouden zijn. En dat terwijl de economie steeds beter draait.

Je wordt bijna dagelijks met dit fenomeen geconfronteerd als je vragen of informatie nodig hebt, ze weten te vaak te weinig tot helemaal niks. ’Dat ga ik even bij een collega informeren’, hoor je negen van de tien keer.

Mij dunkt dat dat probleem minstens even groot is en meer aandacht zou moeten krijgen!

Alouette Boelen