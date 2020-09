Leider ‘Bende van Venlo’ Frenkie P. blijft in de cel

De 47-jarige Limburger komt door de uitspraak niet in aanmerking voor een programma om hem langzaam voor te bereiden op een eventuele terugkeer op termijn in de maatschappij. De rechter wees zijn verzoek af, bleek vrijdag.

Moorden

P. werd medio jaren negentig veroordeeld voor verschillende moorden. Samen met enkele mededaders zou hij een spoor van dood en verderf hebben achtergelaten in het noorden van Limburg.

De verdachte, die twee weken geleden in de rechtbank van Den Haag voor het eerst in heel lange tijd weer in de openbaarheid verscheen, ontkent nog altijd de meeste moorden waarvan hij wordt verdacht en zegt daar om die reden geen open kaart over te kunnen spelen.

De uitspraak houdt in dat het besluit van minister Dekker (Rechtsbescherming) om P. nog niet in aanmerking te laten voor re-integratieactiviteiten op juiste gronden is genomen. Het Adviescollege Levenslanggestraften had vorig jaar dat advies gegeven, mede omdat hij nog altijd te weinig openheid van zaken wil geven en niet voldoende meewerkt met onderzoeken naar zijn persoonlijkheid, contacten en toekomstplannen.

Over maximaal twee jaar wordt opnieuw bekeken of de leider van de Bende van Venlo in aanmerking zou moeten komen voor een re-integratietraject.