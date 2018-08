Vrouw dood door sjaal in wiel

Een passerende automobiliste had een ambulance gebeld nadat ze had gezien dat er sprake was van een noodsituatie. De vrouw was al paars aangelopen en hing scheef op haar vervoermiddel. De getuige dacht aan een beroerte. Omdat de dame een dikke jas met muts droeg, viel het niet op dat ze een das om had die verstrikt was geraakt.

De patholoog-anatoom zal nog een onderzoek instellen naar de doodsoorzaak.