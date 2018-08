Zes kittens en moederpoes gedumpt bij tankstation

Volgens de Dierenambulance werden de dieren gevonden in een reismandje. Bij de instantie kregen de dieren de nodige eerste verzorging: op videobeelden die via Twitter zijn gedeeld, is te zien hoe ze aan het eten zijn.

De kittens zijn vermoedelijk drie weken oud. Net als moederpoes verkeren zij in goede gezondheid.

De zeven dieren zijn inmiddels overgeplaatst naar een dierenasiel. Aldaar zal een pleeggezin voor de katjes worden gezocht. In het pleeggezin kunnen de dieren wennen aan een dagelijks leven in en om huis. Over ongeveer vijf weken zal een adoptieproces voor de dieren worden gestart.