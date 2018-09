’Moeten rechters het wetboek links interpreteren?’

'21 maanden cel voor poseren met kalasjnikovs' (Tel.nl 17/8). Niet voor het in bezit hebben of gebruiken van, maar voor het poseren met wapens die niet van verdachte zijn of waren, valt H.J. Looijenga op.

Is die idioterie in het wetboek te vinden of moeten de dames en heren rechters de wet 'interpreteren' zodat die in het linkse kader van de anti-wapensfobie past? Zelf mogen linkse betogers, zoals wereldwijd te zien is en verborgen achter maskers, zich bedienen van ijzeren staven, stokken, knuppels, fietskettingen, molotovcocktails enzovoort, om hun betogingen tegen alles dat niet links of niet voldoende links is, kracht bij te zetten.

Als niet-linkse betogers hetzelfde zouden doen, dan zijn het uiteraard ’extreem rechtse fascisten’, die moeten worden opgepakt en vervolgd. De meneer die met de kalasjnikovs poseerde, zal ongetwijfeld geen lieverdje zijn gezien zijn eerdere aanvaring met justitie. Maar daarop is hij niet veroordeeld.

Het zou zeer verhelderend werken als journalisten van de vrije pers eens tekst en uitleg van de rechters zouden verlangen over de nogal dwaas voorkomende uitspraken die zij doen. Om die, ter wille van het rechtsgevoel, aan het 'simpele' publiek door te geven.

H.J. Looijenga, Drachten