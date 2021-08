Premium Het beste van De Telegraaf

Verdachte groepsaanranding bijt agent: ’Ik dacht aan racistische aanval’

ALKMAAR - Een groepsaanranding van een jonge vrouw bij het busstation van Hoorn heeft november jongstleden plaatsgevonden onder de ogen van twee agenten in burger, zo bleek donderdag bij een zitting voor de politierechter in Alkmaar. Toen zij ingrepen, werden ze tegengewerkt door Hashe T. „Politie is een woord dat voor iedereen begrijpelijk is.”