Van der Weijden uitgevallen en naar ziekenhuis gebracht

Van der Weijden heeft uiteindelijk 55 uur gezwommen en 163 kilometer afgelegd, maar hij is te zwak om door te gaan. Het zoutgehalte in zijn lichaam is te laag.

De zwemmer werd misselijk tijdens zijn tocht langs elf Friese steden. Van der Weijden heeft overgegeven, had het erg koud en is door een arts onderzocht. Die kwam tot de conclusie dat de tocht afgebroken moest worden.

Reactie van coach Marcel van der Togt

Volgens Van der Weijdens coach Marcel van der Togt vond de zwemmer de beslissing van de arts ’heftig’. „Maar hij voelde ook dat hij niet meer kon.”

Van der Weijden hield voeding en medicijnen niet meer binnen, maar volgens de coach zijn de problemen in het ziekenhuis snel opgelost. „We verwachten dat hij met een infuus weer redelijk vlug op orde is.”

Niet eerder maakte Van der Togt mee dat Van der Weijden zo kapot was. „In de moeilijke situaties die we hebben gehad, waren er altijd nog mogelijkheden. Nu was hij zo uitgeput dat er geen behoefte voor hem was om te discussiëren. Het was gewoon klaar.”

Reactie arts

Maarten had geen keuze. Hij móest stoppen. „Het was medisch niet meer verantwoord”, verklaarde zijn arts Marco Blanker tegenover de NOS. „We zijn het project begonnen om iets fantastisch te doen. Ik denk dat dat ook gelukt is.”

Supporters geëmotioneerd

De honderden supporters die bij het vertrek van Van der Weijden aanwezig waren, toonden zich licht geëmotioneerd. „Dit is zo akelig. Het is zo’n fijne vent”, aldus mevrouw Jongens. „Opeens was er een enorme downstemming.”

Van der Weijden is naar het Medisch Centrum Leeuwarden gebracht.

Inzamelingsactie

Met zijn tocht heeft de olympisch zwemmer, die tijdens zijn loopbaan leukemie kreeg, al ruim een 1,2 miljoen euro binnengehaald voor kankeronderzoek. Hij begon zaterdagochtend vroeg in Leeuwarden en zou maandagavond daar ook weer finishen. Mensen die een stukje met Van der Weijden mee zouden zwemmen om zo via sponsoren ook geld op te halen, mochten overigens niet meezwemmen. De waterkwaliteit is zo slecht, dat de zogeheten Cityswims zijn afgelast.

Vooraf kon Van der Weijden niet goed inschatten of hij zijn monstertocht van drie dagen zou kunnen voltooien.

Onze verslaggever Martijn Schoolenberg is ter plaatse en brengt daar via Twitter live verslag van uit. Zijn berichten vindt u hieronder:

Later meer.