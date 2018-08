Verdachten bommelding Tilburg gauw vrij

„De melding was serieus genoeg, de inzet was terecht en op basis van de informatie die we toen hadden zijn ze terecht aangehouden”, legt een politiewoordvoerder uit. „We kregen de informatie dat ze zich verdacht gedroegen en dat er een koffer was achtergelaten op de plek waar zij stonden. Dan gaan alarmbellen rinkelen. Wij hebben toen dezelfde conclusies getrokken als de melders.”

De mannen brachten de nacht door op een politiebureau. „Als je ’s avonds wordt opgepakt, krijg je nachtrust. De volgende ochtend zijn we begonnen met verhoren en verder onderzoek. Toen bleek dat de situatie anders lag. Ik kan me voorstellen dat deze mannen hier niet heel blij mee waren, maar ik hoop op wat begrip van hen. We doen dit niet voor ons plezier, we doen dit omdat we de meldingen serieus nemen”, aldus de politie.

Het station werd zondagavond ontruimd en het treinverkeer rond Tilburg lag uren plat. Kort na middernacht werden het station en de sporen vrijgegeven. De treinenloop was rond 00.30 uur weer normaal, meldden de Nederlandse Spoorwegen.