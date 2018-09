Van de week parkeerde een moeder met haar twee kinderen in een parkeergarage. Toen ze haar jongste kind van amper 2 jaar uit de auto had getild en dit jongetje afval op straat zag liggen, riep hij: „Dat moet niet!” Ik reageerde met: „Wat weet jij dat al goed!” Daarop ontstond een gesprek met de moeder, die zei, dat ze haar kinderen dat zo vroeg mogelijk wil leren. Hulde voor deze moeder. Jong geleerd, is oud gedaan.

Miep Pettersson-Staller