Burgemeester sluit café na dodelijke schietpartij Den Helder

De politie maakt nog steeds jacht op de man, wiens identiteit bekend is, die op straat voor het café drie mensen neerschoot. Volgens de politie is de voortvluchtige schutter gevaarlijk omdat hij mogelijk nog steeds een vuurwapen bij zich heeft.

Burgemeester Jan de Boer heeft in een verklaring zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers: „We zijn in Den Helder ongelooflijk geschrokken. Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen aan de slachtoffers en hun families. Mijn gedachten gaan ook uit naar de inwoners in de buurt; nogal wat mensen zijn als omstander getuige geweest van het incident. Ik kan me voorstellen dat ook zij erg geschrokken zijn van de gebeurtenissen afgelopen nacht. De impact voor die mensen is groot.” Hij kondigt aan met buurtbewoners in gesprek te wilen gaan over de grote onrust die de schietpartij teweeg heeft gebracht.

Al jaren is er sprake van een slechte relatie tussen de gemeente en de café-eigenaren. De uitbaters verweten de gemeente dat ze „hun familie kapot willen maken.” Wegens vermeende criminele activiteiten rond wapens en drugs moest het café al eerder meerdere keren sluiten. Daarbij is de gemeente steeds door de rechter in het gelijk gesteld. De burgemeester maakte vandaag bekend dat uit onderzoek door de politie is gebleken dat sprake was van een zogenaamde schijnbeheer-constructie: „Daaruit blijkt dat niet de uitbater maar een ander persoon feitelijk het café runt, die niet op de vergunning vermeld stond. Ook eerdere vergunningen van het café zijn mede op basis van schijnbeheer-constructies ingetrokken. De vergunningen zijn definitief ingetrokken.”