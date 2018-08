’Zin in gezeik’ moet ambtenaren trekken

De opmerkelijke campagne moet leiden tot meer jongeren op het vergrijsde stadhuis. Wethouder Carlo Verhaar zegt tegen RTV Oost dat de ’nood best hoog’ is.

De gemiddelde leeftijd van de achthonderd (!) ambtenaren is 49 jaar. Slechts acht procent is jonger dan 35 jaar en slechts één procent is jonger dan 25 jaar.

Prikkelen

Volgens de wethouder hebben niet veel jongeren trek in een baan op een stadhuis. „Zin in gezeik is een mooie misvatting en dat doet goede reclame. We willen mensen prikkelen en aan het denken zetten”, zegt hij tegen de zender.

De campagne staat twee weken online en volgens de gemeente is er flink wat belangstelling vanuit jongeren.