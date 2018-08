Elfstedenkater in Dokkum

Koen had net 50 kilometer met een bloedvaart gefietst, bang om te laat te komen voor de zwemmer. „Maar toen ik net mijn fiets weggezet had, hoorde ik dat Maarten gestopt was. Jammer, maar topsport is niet gezond, dus het verbaast me niet. Ik ga nu maar de stad bekijken.”

Een inwoonster van Dokkum wilde gaan genieten van het sfeertje voor de deur. „Het had een groot feest moeten worden. Vooral voor Maarten zelf is het jammer. Maar het belangrijkste vind ik dat hij nu gezond is. En daar ben ik nog niet zo gerust op. Ik hoop maar dat het goed komt met hem in het ziekenhuis.”

’Dit leidt tot zoveel saamhorigheid tussen inwoners’

Ook Doedt de Jong vindt het heel jammer. „Het Elfstedengevoel kwam hier juist terug met zijn zwemtocht. Dokkum is niet groot, maar dit leidt tot zoveel saamhorigheid tussen inwoners.”

Ondanks de gigantische domper gaat het feestje aan het Klein Diep door. „We zingen, we springen, dansen in het rond”, klinkt het. De band zweept het publiek op. Dat blijft nog in rijen staan. En zo hoeft Van der Weijden niet eens langs te komen om veel los te maken.