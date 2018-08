Zo zien de voeten van Maarten eruit na 55 uur in het water

Na 55 uur en 163 kilometer zwemmen kwam Maarten van der Weijden kort na 13.00 uur uit het water. Het zoutgehalte in zijn lichaam was verstoord, medicatie hield hij niet meer binnen en hij had het koud.

Een arts concludeerde dat de zwemmer niet verder meer kon. De handen en voeten van de held waren volledig week geworden, zo is te zien op een foto, die de lijdensweg van Van der Weijden mooi uitbeeldt. Ook de handen van Maarten van der Weijden vielen op:

Ⓒ ANP

Inzamelingsactie

Met zijn tocht heeft de olympisch zwemmer, die tijdens zijn loopbaan leukemie kreeg, al ruim een 1,2 miljoen euro binnengehaald voor kankeronderzoek. Hij begon zaterdagochtend vroeg in Leeuwarden en zou maandagavond daar ook weer finishen.

Vooraf zei Van der Weijden al dat hij nog niet wist of het lukte om de finish te halen. Mensen die een stukje met Van der Weijden mee zouden zwemmen, mochten overigens niet meezwemmen. De waterkwaliteit was te slecht.