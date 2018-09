’Bewustwording dierenleed overbodig’

Het is nog geen half 9. Vóór ik het weet, heb ik jankende zieligerds als worsten ingesnoerd, wachtend op de slacht op mijn netvlies. Ik kan hier niet tegen. Hoe erg is dit?! En het wordt steeds erger. In Europa, vlakbij, in Nederland, België, worden dieren op de meest vreselijke manier geslacht voor consumptie. Ik, die altijd tevreden dacht, dat is hier toch maar mooi beter geregeld dan die halal-slachters. Ik weet niet meer wat beter is.

En waarom moeten dit soort vreselijke beelden uitgezonden worden? Om de mens bewust te maken van al het dierenleed waar wij als gewone Nederlander toch niks aan kunnen veranderen?

Ik walg van de Nederlandse TV tegenwoordig. Alles is seks, drugs en herhaling op de beschikbare netten, enkele uitzondering daargelaten. Waarom betalen wij in godsnaam onze belasting aan dit medium? Waardeloos en zonder normen. Wij worden niet meer serieus genomen. Logisch, wij zijn 60-plus en daar heeft iedereen maling aan, de regering, de Belasting, TV, pensioenfondsen en de gemeenten.

Marion Kaandorp