’Een schoner Nederland maak je zelf’

Vergeleken bij Oostenrijk, Wenen, Salzburg en Zell am See is het hier in Nederland een onbeschrijfelijke troep. De bermen vol met lege blikjes, lege verpakkingen van complete maaltijden van de McDrive en overal hondenpoep. Los van het statiegeldsysteem weet ik wel waarom het in Oostenrijk veel schoner op straat is. Overal staan vuilnisbakken en poepzakdispenders. De vuilnisbakken worden regelmatig geleegd – op drukke plekken zelfs ook op zondag – en overal staan borden die vragen het milieu te sparen.

Kennelijk hebben wij Nederlanders een jeugdfrustratie overgehouden aan oma’s die op zaterdag de stoep boenden met chloor. Inmiddels zijn we nauwelijks anders dan de bewoners van door ons zo beschimpte derdewereldlanden. Ik weet het. Het is niet belangrijk voor de economie of zo, maar overheid, zorg dat uw burgers weten dat het ons allen aangaat. En hebben we niet nog een legertje werkzoekenden? Een schonere omgeving begint bij jezelf, maar een beetje aansporing kan geen kwaad!

Rudy Remmelts, Gees