Paus veroordeelt wanpraktijken ongekend hard

De kerkelijk leider richtte zijn stellige woorden tot „het volk Gods” en beloofde geen enkele maatregel te schuwen om dit misbruik en het verdoezelen ervan voortaan te voorkomen. „We zijn ervan doordrongen dat de wonden nooit meer verdwijnen. Ze dwingen ons tot een krachtige veroordeling van deze gruweldaden”, aldus Franciscus, die wil dat de 1,2 miljard katholieken hun krachten bundelen om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze kwalijke praktijken.

De pauselijke brief verwees onder meer naar de bevindingen van een ’grand jury’ in de Amerikaanse staat Pennsylvania, waar geestelijk leiders zich jarenlang vergrepen aan minderjarigen. „De meeste gevallen in het rapport dateren van lang geleden. Dat maakt duidelijk dat misbruik al die tijd werd genegeerd, verzwegen of in de doofpot gestopt.” Vergelijkbare gevallen werden onlangs aan de kaak gesteld in onder meer Chili en Australië.

