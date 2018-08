IJsvogel van Christoph (13) in museum, maar niet lang

Christoph ontdekte het fraaie beestje in een dichtgevroren sloot achter zijn huis in Oostzaan. De foto’s van het blauwe diertje gingen meteen de wereld over, waarop het museum het met ijs en al veiligstelde.

Dat museum gaat het nu tonen in het originele ijs, dat wil zeggen: zo lang dat goed blijft. De temperatuur wordt in de speciale vitrine op -20 gehouden en er is een flinterdun beschermend extra ijslaagje over het ijsblok aangebracht. „Maar alles is uitstel van executie”, zegt conservator Bram Langeveld. „Het ijs zal uiteindelijk brosser en doffer worden.”

De ijsvogel past nu in elk geval naadloos in de tentoonstelling ’Dode dieren met een verhaal’. Hierin worden beroemde dode dieren geëxposeerd.

Als het originele ijs niet meer te handhaven is, dan wordt de vogel ontdooid en vervolgens op de gewone wijze geprepareerd. Dan kan hij opgezet worden getoond en in elk geval worden bewaard tot zich misschien nog een andere tentoonstellingswijze aandient.

Hoelang het originele ijs het gaat redden, durft Langeveld niet te zeggen.