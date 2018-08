Vrijdag duidelijkheid voor Lily en Howick

DEN HAAG - De tieners Lily en Howick horen vrijdag of ze worden uitgezet naar hun geboorteland Armenië, het land waar hun moeder vorig jaar al naar is teruggestuurd. De Raad van State doet die dag om 10.15 uur uitspraak in het hoger beroep over de asielaanvraag van de twee in Nederland opgegroeide kinderen.