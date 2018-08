Slob senang met bekritiseerde nasynchronisatie NPO

De nagesynchroniseerde Duitse serie Bad Banks is de NPO op veel kritiek komen te staan. Veel Nederlanders vinden het maar raar om een buitenlandse serie met Nederlandse stemmen in te spreken. Duitsers staan erom bekend dat veelvuldig te doen. In Nederland gebeurt het slechts mondjesmaat. Bij kinderseries wordt het af en toe wel gedaan.

CU-minister Slob wijst erop dat het nasynchroniseren van Bad Banks een experiment is. „Met het experiment wil de NPO kijken of een publiek bereikt kan worden dat vanwege gebrekkige taalbeheersing niet zo snel buitenlandse series kijkt die ondertiteld zijn.”

Juist negatief?

Maar juist taalexperts plaatsen vraagtekens bij het experiment. Zij menen dat nasynchronisatie een negatief effect kan hebben op het begrip van onbekende talen.

CU-minister Slob laat in een reactie weten dat hij daar niet zo bang voor is. Hij verwijst naar een onderzoek waaruit zou blijken dat ondertiteling weliswaar een gunstiger effect heeft op het oppiken van vreemde talen, maar dat het juist negatiever kan uitpakken voor de eigen taal omdat die door de buitenlandse woorden ’besmet’ kan worden.

Hij zal zich er als mediaminister in ieder geval niet in mengen. „De publieke omroep is onafhankelijk en besluit zelf over de vorm en inhoud van programma’s”, benadrukt hij.