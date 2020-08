Nepagenten beroven man (58) van sieraden

Het incident vond rond 08.00 uur plaats in een woning aan de J.A. Alberdingk Thijmstraat in Schiedam. Dat meldt RTV Rijnmond. De mannen traden de woning van het slachtoffer binnen en gingen er niet veel later met een onbekend aantal sieraden vandoor. De bewoner van het huis bleef ongedeerd.

De daders zijn nog spoorloos. De mannen, een blanke en een lichtgetinte man, droegen politiekleding, grijze joggingbroeken en zwarte mondkapjes.

Het komt helaas wel vaker voor dat kwaadwillenden zich voordoen als politieagenten. Afgelopen juli werd een nepagant aangehouden in het Zeeuwse Walsoorden. De man had geprobeerd een bankpas van een vrouw te ontvreemden. Ook hij kwam de woning van het slachtoffer binnen met een smoes.