ENSCHEDE - Een aanrijding op de A35 bij Hengelo heeft een nog onbekende man het leven gekost. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om iemand die met pech langs de weg stond. De snelweg is een tijdje dicht geweest, maar is nu weer open. ,,Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen en heeft het ongeval niet overleefd”, aldus de politie die nog bezig is met onderzoek naar de exacte toedracht.