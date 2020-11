Tientallen mijnwerkers vast na instorten mijn in Zimbabwe

Journalisten waren getuige van reddingswerkers die water uit een ondergelopen hoofdschacht pompten in de hoop een doorgang te openen voor de mijnwerkers. Ⓒ AFP

HARARE - Ongeveer veertig mijnwerkers zitten ondergronds vast in het noordoosten van Zimbabwe nadat een schacht in een niet meer gebruikte goudmijn was ingestort, zei de mijnwerkersfederatie van het land.