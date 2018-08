Ⓒ ANP

LIESHOUT - „Oooooh...”, Riky van Stiphout slaakt een kreet van enthousiasme als ongediertebestrijder Theodoor Biemans het gigantische wespennest onthult. Haar droom is uitgekomen: „Dit is een kunstwerk, wij mensen doen hier vier jaar over. En dat in mijn huis!”