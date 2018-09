Uitslag Stelling: Van der Weijden superman

Het overgrote deel van de deelnemers (89%) aan de Stelling van de Dag maakt een diepe buiging voor Maarten, die gistermiddag met uitputtingsverschijnselen naar het ziekenhuis moest. „Een ongekende prestatie voor een schitterend doel”, klinkt het.

Om geld op te halen voor onderzoek naar verschillende vormen van kanker was Van der Weijden, die zelf is genezen van leukemie, van plan vrijwel non-stop de 200 kilometer van het klassieke elfstedentraject te zwemmen. De finish in Leeuwarden, waar hij zaterdagochtend was gestart, bleek na 55 uur zwemmen en 163 kilometer net iets te ver. ,,Het doel is nobel, maar dit was eigenlijk een absurde actie,” reageert een lezer. Een ander prijst de doorzetter in Maarten. ,,Ik steun hem, maar hij had van mij ’s nachts wel mogen slapen in een bed. Dan was het ook al prestatie van formaat geweest.” Nog iemand: „En dan ook nog die bacterie in het water, Ik vind het heel moedig van hem, maar het is eigenlijk niet gezond. Hij heeft nu zelf een vrouw en kinderen voor wie hij toch ook verantwoordelijk is.”

Steun is er volop: „Ik vind het superknap. Maarten weet als geen ander hoe het is om kanker te hebben. Hij is geen omhooggevallen BN’er die zo nodig in de belangstelling moet staan. Hij is echt, niet nep, en dat maakt het zo bijzonder.”

Van der Weijden (37) kreeg op zijn 19e leukemie en slaagde er na zijn herstel in om in 2008 in Peking olympisch goud te veroveren op de 10 km openwaterzwemmen. Hij schreef de autobiografie Beter, waarin opvalt dat hij zich eraan stoort dat vaak wordt gezegd: kankerpatiënten moeten ’knokken’ en ’vechten’. Van der Weijden noemt dit in zijn boek niet eerlijk tegenover patiënten die aan kanker gestorven zijn: kanker is geen strijd die je wint of verliest, ik heb gewoon geluk gehad, stelt hij.

Bedoeling van de monstertocht is dat het afzien van Maarten symbool zou staan voor de pijn en ellende van kankerpatiënten en hun omgeving. „Zijn prestatie is zó stimulerend en ontroerend”, reageert een stellingdeelnemer. „Ik ben zelf herstellende van kanker. Diep respect. Jammer dat het hem niet is gelukt.”

Critici zeggen dat het eigenlijk niet nodig zou moeten zijn om met de elfstedenzwemtocht extra geld op te halen voor medisch onderzoek. „We zouden ons moeten schamen”, vindt iemand. „Kijk naar die 2 miljard dividendbelasting, daar kun je mooie dingen mee doen.” De overheid en de farmaceutische industrie zouden meer moeten investeren om ziektes als kanker de wereld uit te helpen.

,,Van der Weijden maakt veel los, maar hem financieel steunen is wat anders”, stelt een respondent. „Van mij ook geen geld voor acties als Alpe d’HuZes of de RoPaRun.” 56 Procent van de respondenten vindt dat er al genoeg zwem-, fiets- en looptochten voor de verschillende goede doelen zijn.

„Voor mij is het hoe dan ook een bovenmenselijke prestatie. Maarten is een superman”, benadrukt een stemmer. „Het is vooral vreselijk nobel. Helaas sterven er nog elke dag mensen aan kanker. Er is heel veel geld nodig.”