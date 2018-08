Bruidspaar geeft elkaar dé kus in supermarkt

Tim Reijmer en Brigit Arnold, nu Brigit Reijmer, vertellen hun verhaal tegen Omroep Gelderland. Ze werden 14 jaar geleden collega’s op de slagersafdeling van de Albert Heijn. „Ik had toen nog een vriendje”, vertelt Brigit. „Ik vond Tim toen wel een leuke jongen maar ik lette daar verder nog niet echt op.”

Pas vijf jaar later zou de vonk echt overslaan. „Brigit was inmiddels single en we hadden een gemeenschappelijke vriend. Daar gingen we een avondje karaoke spelen”, legt Tim uit.

Stapavondje

„Ik vond Tim echt heel leuk dus ik probeerde echt nog wel indruk op hem te maken” zegt Brigit over haar hartendief, die op dat moment nog enigszins passief was. „Er waren nog twee jongens die haar wel leuk vonden, dus ik heb niet echt heel veel gedaan om op te vallen.”

Ⓒ ByDianne Fotografie

Een stapavondje met een gezamenlijke vriend zou een week later de doorslag geven. „Na het uitgaan zijn we naar Tim’s huis gegaan. Hij woonde toen nog thuis en daar hebben we tot een uur of 8 ’s ochtends gepraat.”

Collega’s grappen

Inmiddels werkt geen van hen nog bij de AH, maar voor oud-collega’s zijn ze ’dat ene stelletje’. Boodschappen doen ze er nog steeds. „Oud-collega’s zeggen wel eens dat ik van de vleesafdeling was en zij van de kaas, en dat we samen een tosti hebben gemaakt.”

„We vonden het dan ook ontzettend leuk om daar foto’s te maken”, aldus Tim. Birgit: „Mensen keken gek op toen ik in mijn trouwjurk door de winkel liep.”

Ⓒ ByDianne Fotografie