Voetbal een amorele sport

Waaraan ik denk bij goed sportmanschap? Momenteel aan Maarten van der Weijden uiteraard. Toen ik begon te tikken was hij Bartlehiem net voorbij gezwommen, bedevaartsoord voor schaatsliefhebbers aan de route van de Elfstedentocht, en vlak voordat ik er een punt achter zette, had hij toch nog ziek moeten opgeven. Mij maakt het niks uit. Maarten is en blijft de absolute verpersoonlijking van doorzettingsvermogen, een unieke sportman die al eerder aantoonde dat je met een ijzeren wil heel ver kunt komen, zelfs als Magere Hein wenkt.