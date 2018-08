Van der Weijden tóch naar huldiging

Vanavond staat een feest rondom de huldiging van Van der Weijden gepland waarbij onder meer Frans Bauer en Ilse DeLange optreden. Dat de optredens zouden doorgaan, had de gemeente Leeuwarden al gecommuniceerd.

Bekijk ook: Feest rond elfstedenzwemtocht gaat door

Van der Weijden moest maandag opgeven. Hij kon medicijnen niet binnenhouden, viel onderweg in slaap en had het erg koud. Een arts kwam tot de conclusie dat hij moest stoppen.

Bekijk ook: Zo zien de voeten van Maarten eruit na 55 uur in het water

Heftig

Volgens Van der Weijdens coach Marcel van der Togt vond de zwemmer de beslissing van de arts ’heftig’. „Maar hij voelde ook dat hij niet meer kon.” In het ziekenhuis zou hij aan het infuus zijn gegaan.

Dat de zwemmer opgaf, was onvermijdelijk, zegt zijn coach. „In de moeilijke situaties die we hebben gehad, waren er altijd nog mogelijkheden. Nu was hij zo uitgeput dat er geen behoefte voor hem was om te discussiëren. Het was gewoon klaar.”

Bekijk ook: Van der Weijden uitgevallen en naar ziekenhuis gebracht

Premier Rutte heeft ondertussen zijn enthousiasme en bewondering voor Van der Weijden laten blijken. „Wat een waanzinnige koning is dit. Wat een keizer.”