Paus trekt boetekleed aan

Paus Franciscus bidt in de crypte van de Basiliek van de Heilige Nicolaas in Bari. Steeds meer gelovigen roepen om een structurele verandering van de katholieke kerk na het zoveelste misbruikschandaal. Ⓒ EPA

Vaticaanstad - Paus Franciscus heeft in een open brief aan de 1,2 miljard rooms-katholieken wereldwijd ’schaamte en berouw’ betoond over misbruik door geestelijken. De brief is een reactie op opnieuw een misbruikzaak, dit keer in de VS, waarbij – ook opnieuw – de clerus het misbruik in de doofpot probeerde te stoppen.