Jongen (7) overlijdt na ’aanval koe’ bij camping in Zeeland

Volgens ooggetuigen gebeurde het ongeval in een weiland bij minicamping De Koehoorn. Direct daarna kwamen twee ambulances en een traumahelikopter ter plaatse, zo melden ooggetuigen.

Meerdere hulpverleners hebben zich ontfermd over het kind, dat zwaargewond in het weiland lag. De hulp mocht niet meer baten.

„Het gaat om een triest ongeval. Op dit moment hebben we niet meer details, maar het lijkt erop dat de jongen door een koe is aangevallen. Uiteraard doen we verder onderzoek en vragen we omstanders wat zij gezien hebben”, vertelt een woordvoerder van de politie.