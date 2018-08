’Misvormde’ groente en fruit erg populair

Supermarkten gaan afwijkende groente en fruit accepteren. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Amsterdam - Kleine peren, mini-uien en misvormde aubergine zijn in de toekomst mogelijk geen buitenbeentjes meer in het supermarktschap, maar gewone producten. Supermarkten zijn met groente- en fruittelers in gesprek over de eisen die grootgrutters stellen aan de vorm, de grootte en het gewicht van gewassen.