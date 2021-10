Premium Het beste van De Telegraaf

’Vette bek’ als kop van Jut in strijd tegen obesitas Frietbakkers boos om ban: ’Hippe burgertenten mogen wel, volkse snackbars niet’

Niks snackbar, de zaak van de Schravens is een cafetaria. Met handel uit eigen keuken en niet uit diepvriesdozen. Ⓒ Foto’s Rias Immink

In de vier grootste steden willen ze snackbars weren als dé bronnen van obesitas. „Absurd, want hooguit een half procent van alle kilocalorieën komt daarvandaan”, zegt snackexpert Ubel Zuiderveld. Reportage over vijf generaties vakmanschap in een Bredase snackbar en de ’frituurprofessor’ van Bredevoort. ’t Andere gezicht van de ’vette bek’ als kop van Jut.