’Taliban laten tientallen gevangenen vrij’

De Taliban zouden het district Bilchiragh in de provincie afgelopen weekend onder de voet hebben gelopen. Tientallen regeringsgezinde manschappen legden hun wapens neer. Meerdere vrijgelaten gevangenen verklaarden maandag dat ze zich wel moesten overgeven. Ze hadden naar eigen zeggen tevergeefs gevraagd om versterking en herbevoorrading.

„De vijand had ongeveer 2500 tot 3000 strijders die beschikten over Humvees en zwarte artillerie. Wij hadden maar 26 militairen en 20 agenten”, klaagde een hoge politiefunctionaris na zijn vrijlating. Hij stelde dat de regering was geïnformeerd over de veiligheidsproblemen in het district, maar er zou geen actie zijn ondernomen.