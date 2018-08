Vrouw zwaargewond door aanval hond in Rotterdam

De dame zou op straat plotseling zijn aangevallen waarna een getuige meteen de politie belde. Het slachtoffer verborg zich in een woning terwijl omstanders de hond in bedwang hielden. De aangesnelde hulpdiensten brachten de vrouw met bijtwonden aan haar arm en buik naar het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.

De hond werd in beslag genomen maar toen agenten het dier onder controle probeerden te krijgen overleed het door nog onbekende oorzaak. Sectie zal uitwijzen wat de doodsoorzaak van de viervoeter is geweest, zo laat de politie in de Maasstad weten.