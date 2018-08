Maarten van der Weijden haalt ruim 2,5 miljoen op

Van der Weijden lag met zijn dochtertje op de brancard, toen hij met het nummer ’A miracle’ van Ilse DeLange, die live optrad, door de menigte werd gestuurd. De zwemmer was duidelijk geëmotioneerd en onder de indruk van alle steun.

Bekijk hieronder de beelden:

„Ik heb alles gegeven, dan helemaal leeg, maar ik vind het hartverwarmend dat jullie hier allemaal zijn.” Wil hij ooit nog zwemmen? „Ik moet er niet aan denken”, zo kreeg VDW de lachers op zijn hand.

Ruim 2,5 miljoen opgehaald: geen held, maar iets groters, vindt premier Rutte van Van der Weijden. Ⓒ NOS Screenshot

„Het werd steeds voller en voller. Hoe verder ik kwam, werd de motivatie groter”, blikte Van der Weijden vervolgens terug. „Er is ook een grens aan mijn lijden, maar toen zei Daisy (zijn vrouw, red.) dat ik verder moest”, aldus de zwemmer, waarna zijn vrouw door het publiek werd toegezongen.

Opgeven

Van der Weijden moest maandag opgeven en werd daarna naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan een infuus zou zijn gegaan.

Van der Weijden wordt toegejuicht door inwoners en bezoekers van Leeuwarden. Ⓒ NOS Screenshot

Van tevoren wist hij al niet zeker of het zou lukken, en de tocht bleek inderdaad te zwaar. Toch heeft Nederland hem massaal omarmd. Minutenlang zongen fans ’Maarten bedankt, Maarten bedankt’. Termen als ’held’ en ’sportman van de eeuw’ vallen.

Rutte

Premier Mark Rutte noemt de prestatie van Maarten van der Weijden er een van ongekend formaat. „Als je je realiseert wat hij zelf heeft doorgemaakt... Hij is zo’n voorbeeld voor velen. Held is een te klein woord. Een reus, dat is hij. Van alle reuzen die we de afgelopen dagen in Friesland hebben gezien is hij wel de allergrootste.”

