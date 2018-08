Dodental in Italiaanse kloof stijgt verder: ’Nederlander gewond’

De Italiaanse burgerbescherming meldde dat de slachtoffers werden meegesleurd door stijgend water in een kloof in de regio Calabrië. De snelle stijging van het water was het gevolg van zware regenval. De Raganello-kloof is door de imposante rotsformaties populair onder toeristen.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het gaat om zes vrouwen en vijf mannen. Ruim twintig mensen zijn uit de kloof gered. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA worden nog vijf mensen vermist.

Op televisiebeelden was te zien hoe reddingswerkers toesnelden nadat het water in de kloof plotseling was gestegen. Zij gebruikten touwen om zich in het diepe ravijn te laten zakken.

