In opspraak geraakte Sywert van Lienden zegt CDA-lidmaatschap op

Van Lienden doet in een persverklaring voorkomen dat hij in belang van de partij handelt. „Gezien de moeilijke periode waarin het CDA zich momenteel bevindt vind ik het verstandiger dat de partij al haar aandacht en energie besteedt aan de toekomst van het christen-democratie. Na de uitkomst van deze complexe onderzoeken die ingesteld worden door het ministerie van VWS kijken we verder en ga ik graag in gesprek met het CDA over de toekomst.”

Het CDA bedankt Van Lienden ook nog eens voor zijn bewezen diensten in de verklaring. Vooral voor ’het vrijwilligerswerk dat hij in 2020 verricht heeft voor de vereniging’.

Winst

Van Lienden zei bij het tv-programma Buitenhof dat hij het CDA had ingelicht over de enorme winst die hij maakte, de partij is dat nu nagegaan. Het blijkt dat Van Lienden bij de sollicitatiecommissie voor een plek op de kieslijst wel heeft verteld over de miljoenen, maar de verantwoordelijke integriteitscommissie is niet ingelicht.

„Aangezien dit een vertrouwelijk proces van kandidaatstelling was is deze informatie niet breder in het CDA gedeeld. Voor het tot besluitvorming is gekomen over de kandidatenlijst heeft Sywert van Lienden de partijvoorzitter destijds laten weten deze verkennende kandidatuur in te trekken.”

’De heer Sywert van Lienden verkeerde in de veronderstelling dat hij zijn integriteitsvraag bij de juiste commissie en op de juiste manier had gemeld’, laat de partij weten. „Het is het landelijk bestuur van het CDA helder dat Sywert van Lienden deze informatie vanuit goede intenties heeft willen delen.”

Eerder deze week nam de Kamer een motie aan waarin Van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel worden gevraagd om de winst die ze maakten met de mondkapjes terug te storten.