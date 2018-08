Novitsjok-slachtoffer plotseling blind

Artsen denken niet dat hij blind is geworden door de blootstelling aan het zenuwgas. „We maken ons zorgen”, zegt de broer van Charlie tegen de Britse krant The Sun. „Hij heeft het al heel zwaar gehad en is ook nog eens Dawn verloren.”

Charlie en zijn vriendin Dawn kwamen eind juni vermoedelijk per ongeluk met het zenuwgas in aanraking. Dawn (44) overleed kort hierna, Charlie mocht het ziekenhuis precies een maand geleden verlaten.

In maart werden ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd met novitsjok. De stof werd ooit in de toenmalige Sovjet-Unie als massavernietigingswapen ontwikkeld. Een van de eerste politieagenten die bij de Skripals kwam, raakte ook ziek. Vader en dochter Skripal overleefden de aanslag.

