Minister Hoekstra praat Kamer bij over KLM

De Kamer hoort dan achter gesloten deuren hoe het staat met de staatsdeelnemingen, bedrijven waar de overheid een belang in heeft. Dat zijn bijvoorbeeld Nederlandse Spoorwegen, Schiphol en Holland Casino, maar het meest prominent is nu de positie van Air France KLM.

Onderhandeling met Frankrijk

Nederland onderhandelt met de Franse staat over verdere steun voor de luchtvaartmaatschappij, dat door de coronacrisis momenteel maar zo’n 10 procent van het normale aantal vluchten draait.

De Kamer wil graag goed op de hoogte worden gehouden van hoe Hoekstra KLM gaat steunen. Toen de minister ruim een jaar geleden 14 procent van de aandelen insloeg, werden Kamerleden pas op het laatste moment geïnformeerd. De financieel woordvoerders van de partijen schreven onlangs al aan Hoekstra dat ze in het vervolg ’tijdig en adequaat, zo nodig op basis van vertrouwelijkheid’ willen worden geïnformeerd.

Kamerleden uit de oppositie willen daarnaast dat er voorwaarden komen bij een steunpakket voor KLM. Een groot deel van de coalitie houdt zich nog afzijdig in de discussie over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij.

PVV-Kamerlid Dion Graus pleit al jaren voor nationalisatie van KLM. Hij riep het kabinet eerder dit jaar op – na het kelderen van de beurskoers – om meer aandelen te verwerven. De parlementariër is op dit moment terughoudend, omdat hij ziet dat de coronacrisis veel vraagt van de overheid. „Ik weet niet waar de financiële dekking nu vandaan moet komen”, zegt Graus. „KLM moet hoe dan ook gered worden. De luchtvaartmaatschappij vormt een Siamese tweeling met Schiphol en is van levensbelang voor ons land.”

Oppositiepartij SP is voor steun onder strenge voorwaarden. „Mocht het echt nodig zijn, dan moet staatssteun gepaard gaan met harde voorwaarden zoals geen ontslagen, meer vaste contracten en zekerheid voor werknemers en verduurzaming”, reageert SP-Kamerlid Cem Laçin. „Wat ons betreft geen blanco cheque naar KLM.”

Die lijn ziet ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wel wat in. Hij pleit er bijvoorbeeld voor dat KLM bij verdere steun het uit de laan sturen van zo’n 2000 mensen met aflopend contract, flexwerkers of uitzendkrachten terug moet draaien. „Dat was geen manier van doen, het risico afwentelen op de mensen met de laagste lonen. Nijboer denkt ook aan de optie om geen bonussen uit te keren.

Dat geluid vindt ook enige weerklank in de coalitie. D66-Kamerlid Jan Paternotte denkt daar ook over. „Dan kan er in de top ook worden nagedacht over de salarissen”, noemt hij nog. „Of geen dividend uitkeren of eigen aandelen meer inkopen.” CU-Kamerlid Eppo Bruins vindt het eigenlijk nog ’te vroeg’ om na te denken over voorwaarden, maar laat wel vallen dat er dan valt te denken over kijken naar salarissen in de top of bonussen.

In de rest van de coalitie blijft het stil. „Als 90% van de vloot aan de grond staat is het iets te gemakkelijk om langs de zijlijn te roepen hoe dit zou moeten”, zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes. „Ik laat me liever eerste informeren door onze minister alvorens hierover een stelling in te nemen.” De VVD, grootste partij in de Tweede Kamer, wil niet reageren.

Premier Mark Rutte werd woensdag in het coronadebat in de Kamer door PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher over eventuele staatssteun voor KLM. De premier wilde niet specifiek op KLM ingaan. In algemene zin was Rutte het wel met Asscher eens dat er ’wensen’ tegenover steun mogen staan: „Sociale randvoorwaarden zullen zeker belangrijk zijn in het geval van eventuele steun.”