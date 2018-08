Politie Barcelona behandelt aanval met mes als terreur

Het incident vond plaats in een bureau van de Catalaanse politiemacht Mossos d’Esquadra in de wijk Cornellà de Llobregat. De aanvaller had zich daar zogenaamd gemeld om informatie te vragen, maar viel vervolgens de politieman aan. De politie heeft op Twitter gezegd dat de man kennelijk „zelf wilde sterven.”

Spaanse media hebben eerder bericht dat de man „Allahu Akbar” (God is groot) riep, maar dat kan de politie niet bevestigen. „De agent kan zich alleen herinneren dat het woord Allah is gebruikt. De rest was onverstaanbaar”, zei een politiechef op een persconferentie. „We behandelen het momenteel als een terroristische aanval.”

Bekijk ook: Politie Barcelona schiet aanvaller dood

Algerijn

De dader is volgens sommige media een 29-jarige Algerijn zonder strafblad. De autoriteiten wilden alleen bevestigen dat de man zich „al jaren” in Spanje bevond. Er zijn volgens de politie nog geen aanwijzingen dat een terreurorganisatie achter de aanval zit.

In Barcelona zijn vrijdag op de Ramblas en het Plaza de Cataluña de slachtoffers herdacht van de terroristische aanslagen van een jaar geleden. IS-sympathisanten doodden toen zestien mensen. Er viel ongeveer 140 gewonden.