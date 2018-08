’Nijpels doet Halbetje, Linda de Mol zou het toegeven’

De Mol ontkent bij hoog en laag, Nijpels wil bij navraag niets van zijn woorden terugnemen. Wie heeft er gelijk? „Gezien het feit dat Nijpels er niets aan wil toevoegen, denk ik dat het een verspreking was, waarbij hij de consequenties niet heeft gezien”, aldus Santegoeds. „Het doet me denken aan een VVD-minister die laatst claimde bij Poetin op bezoek te zijn geweest.”

De Mol en Nijpels leerden elkaar kennen in 1983. Vreemd, want in datzelfde jaar gaf hij zijn jawoord aan zijn eerste vrouw Ingrid Pieters. „Ja, Nijpels was net getrouwd en Linda was met Fred”, aldus Santegoeds.

Linda zou het toegeven, aldus Santegoeds. Ⓒ ANP

„Ik heb nog overlegd met oude collega’s over toen. Nou, geen sprake van een relatie, zeggen zij ook. Anders hadden wij het geweten.”

’Linda zou het toegeven’

De reactie van Linda de Mol, die gehakt maakt van het verhaal van Nijpels, klinkt volgens Santegoeds plausibel. „Haar kennende zou ze zeggen: ’Ja, dat is zo, ik schaam me dood’. Maar dat zegt ze niet.”

Waarom Nijpels dan zoiets zegt, is vooralsnog een raadsel. „Stoer doen? Ja, ik denk het”, aldus Santegoeds. „Ze zijn wel uit eten geweest, maar verder is er die avond weinig geconsumeerd...”