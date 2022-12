Verbod voor vrouwen op Afghaanse universiteiten, VN ’zeer verontrust’

Een vrouw met haar kind op straat in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ⓒ ANP / AFP

NEW YORK - Secretaris-generaal Antonio Guterres is „zeer verontrust” over het verbod dat de Taliban hebben ingesteld voor vrouwen om colleges te volgen aan universiteiten in Afghanistan. Zijn woordvoerder laat weten dat de VN-topman de autoriteiten in het land aanspoort om „gelijke toegang tot onderwijs op alle niveaus” te waarborgen.