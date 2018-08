Alarm om opgevoerde e-bikes

„Een levensgevaarlijke ontwikkeling die schreeuwt om een keiharde aanpak. Het is natuurlijk prachtig dat steeds meer jongeren van de scooter overstappen op de fiets met trapondersteuning, maar als dit een neveneffect is, moet er rigoureus worden ingegrepen”, meent Rob Stomphorst van VVN.

Delict

Ook de Fietsersbond kijkt met afschuw naar de ontwikkeling. „Het is van alledag dat regels omzeild worden. Dat deed ik vroeger ook om mijn brommer drie kilometer harder te laten lopen. Maar je wist ook dat er regelmatig gecontroleerd werd. Dat is nu niet het geval, vandaar dat ik hoop dat de verkoop van pakketjes om fietsen op te voeren wordt verboden. Het is gewoon een economisch delict”, meent Kees Bakker van de bond.

Huub Snellen, directeur van Accell Nederland – met merken als Batavus, Koga en Sparta – is ’mordicus tegen’ opvoeren. „Sneller dan 24 km/u op e-bikes is uitermate risicovol. Daar zijn ze niet op gebouwd. Daarom gebruiken wij software met een begrenzer die niet naar boven toe te manipuleren is.”

"Daar zijn ze niet op gebouwd"

„Met name vanuit oudere gebruikers komt de vraag of ze niet langzamer afgesteld kunnen worden. Dat doen we wél naar maximaal 18 km/u. Maar de jeugd zoekt het de andere kant op. Op zich niets nieuws, want vroeger gebeurde hetzelfde met brommers. Toen werd een knalpijp uitgeboord en geknoeid met de carburateur om harder te rijden”, weet Snellen, die hoopt dat de politie gaat handhaven.

Volgens de politie en het ministerie van Infrastructuur loopt het zo’n vaart niet met opgevoerde e-bikes. „Wij hebben geen signalen dat ze veelvuldig voorkomen. We voeren er dan ook geen gerichte controles op uit. Maar bij ernstige verkeersongevallen waarbij een e-bike is betrokken, onderzoeken we of de fiets mogelijk was opgevoerd”, zegt politiewoordvoerder Marlous de Ridder.

„Nou, dat laatste heb ik nog nooit meegemaakt. Er wordt pas sinds kort geregistreerd dat het om een e-bike ging, maar daar houdt het mee op”, zegt Stomphorst van VVN.